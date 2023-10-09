Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7938 RUR   0.0169 GBR   2.0734 TRY   0.0616

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 82.79 +0.48 Brent 84.58 +0.51

АПК 09.10.2023 22:54

Производство сельхозпродукции в ЕАЭС снизилось на 1,9%

Производство сельхозпродукции в ЕАЭС снизилось на 1,9%, сообщила в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"В январе - августе 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,9%", - говорится в сообщении.

"Рост наблюдался в Казахстане, снижение - в Беларуси, Кыргызстане и России", - уточнили там.

Как отметили в пресс-службе ЕЭК, "в государствах ЕАЭС продолжается уборка сельскохозяйственных культур. На 1 сентября только в Армении сбор зерна в первоначально оприходованном весе увеличился по сравнению с соответствующей датой предыдущего года - на 21,3%, при этом в Беларуси зерна собрано на 21,2% меньше, в Кыргызстане (на конец августа) - на 40,5%, России - на 12,4%".

Сообщается, что в январе - августе текущего года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока - на 3%, яиц - на 1,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕАЭС, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО, СНИЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az