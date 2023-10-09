Производство сельхозпродукции в ЕАЭС снизилось на 1,9%, сообщила в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"В январе - августе 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,9%", - говорится в сообщении.
"Рост наблюдался в Казахстане, снижение - в Беларуси, Кыргызстане и России", - уточнили там.
Как отметили в пресс-службе ЕЭК, "в государствах ЕАЭС продолжается уборка сельскохозяйственных культур. На 1 сентября только в Армении сбор зерна в первоначально оприходованном весе увеличился по сравнению с соответствующей датой предыдущего года - на 21,3%, при этом в Беларуси зерна собрано на 21,2% меньше, в Кыргызстане (на конец августа) - на 40,5%, России - на 12,4%".
Сообщается, что в январе - августе текущего года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока - на 3%, яиц - на 1,4%.
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