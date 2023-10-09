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АПК 09.10.2023 21:28

Цены на сахар в США приблизились к максимумам за 12 лет

Цены на сахар-сырец в США возобновили рост и приближаются к максимуму за 12 лет, который был зафиксирован в середине сентября, из-за новой волны опасений относительно низких поставок, сообщает Trading Economics.

Котировки мартовских фьючерсов на сахар на бирже ICE достигали $0,2709 в ходе торгов в понедельник, а затем скорректировались чуть ниже $0,27 за фунт (рост на 0,9% относительно уровня на закрытие рынка в пятницу). Последний ценовой пик в $0,275 за фунт был зафиксирован 19 сентября.

В число негативных факторов входят прогнозы дождливой погоды в Бразилии, что может замедлить объемы переработки сахарного тростника из страны, являющейся ведущим мировым производителем и экспортером сахара.

При этом высокие цены на нефть способствуют подорожанию этанола из сахарного тростника в Бразилии. Это подталкивает производителей к тому, чтобы направлять урожай не на выпуск сахара, а продавать его по более высокой цене компаниям, которые выпускают биотопливо.

Между тем недостаточные осадки в основных регионах произрастания сахарного тростника в Индии могут привести к снижению урожая. Потенциально это может подтолкнуть индийское правительство к введению запрета на экспорт сахара впервые за семь лет на фоне мер по сдерживанию инфляции в стране, отмечают эксперты.

По данным Международной организации по сахару (ISO), около 80% мирового производства сахара приходится на сахарный тростник, а 20% - на свеклу. Крупнейшими производителями являются Бразилия и Индия.

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Тэги: США, САХАР, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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