Президент Финляндии допускает, что газопровод Balticconnector был поврежден в результате внешнего воздействия

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждение морского финляндско-эстонского газопровода Balticconnector и кабеля связи между двумя странами, "вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью".
"Ущерб, нанесенный подводной инфраструктуре, был воспринят серьезно. Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия", - говорится в заявлении главы государства.
Он сообщил: "Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать содействие в расследовании".
По словам Ниинистё, руководство государства было тщательно проинформировано о сложившейся ситуации. "Эти события не повлияют на безопасность поставок Финляндии", - заявил президент.
В свою очередь Столтенберг в эфире Messaging Service подтвердил поддержку со стороны НАТО. "НАТО обменивается информацией и готова поддержать пострадавших союзников", - сказал он.
8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. В настоящее время клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.
Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.
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