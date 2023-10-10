Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7953 RUR   0.017 GBR   2.0783 TRY   0.0613

Цена на нефть

09.10 $/bbl +/- WTI 86.38 +3.59 Brent 86.15 +3.57

Дальнее зарубежье 10.10.2023 20:50

Президент Финляндии допускает, что газопровод Balticconnector был поврежден в результате внешнего воздействия

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждение морского финляндско-эстонского газопровода Balticconnector и кабеля связи между двумя странами, "вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью".

"Ущерб, нанесенный подводной инфраструктуре, был воспринят серьезно. Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия", - говорится в заявлении главы государства.

Он сообщил: "Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать содействие в расследовании".

По словам Ниинистё, руководство государства было тщательно проинформировано о сложившейся ситуации. "Эти события не повлияют на безопасность поставок Финляндии", - заявил президент.

В свою очередь Столтенберг в эфире Messaging Service подтвердил поддержку со стороны НАТО. "НАТО обменивается информацией и готова поддержать пострадавших союзников", - сказал он.

8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. В настоящее время клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗОПРОВОД, ПОВРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Президент Финляндии опасается эскалации конфликта на Украине Президент Финляндии увидел в закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге новое измерение обострившихся отношений с Россией Президент Финляндии не исключает усиления давления со стороны России после вступления его страны в НАТО Глава МИД Финляндии Хаависто выдвинул свою кандидатуру на пост президента Финляндию после вступления в НАТО будут по-прежнему защищать финны, но вместе с союзниками - президент Президент Финляндии заявил, что после вступления в НАТО страна утратила статус посредника в урегулировании кризиса на Украине Президент Финляндии едет в Турцию решать вопрос о ратификации присоединения страны в НАТО Президент Финляндии заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей Hornet Президент Финляндии заявил, что вопрос передачи Украине списанных истребителей ни с кем не обсуждался Позиция Эрдогана не меняет политики Финляндии по одновременному вступлению в НАТО вместе со Швеций - Ниинистё

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az