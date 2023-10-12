Армия Израиля наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе ГАЗА

Израиль в настоящее время наносит "крупномасштабный удар" по ХАМАСУ в Газе, сообщает ЦАХАЛ в соцсети X (бывший твиттер).
Армия обороны Израиля "в настоящее время наносит крупномасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", говорится в сообщении.
По данным телеканала Al-Jazeera, на этот раз ударам подвергся район Аль-Сабра в центральной части Газы, район Аль-Карама на севере, город Хан-Юнис на юге, а также западные районы сектора.
В то же время, как пишут израильские СМИ, ночью в Дженине (город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан -ИФ) произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности Израиля и палестинцами.
Согласно сообщениям, армия обороны Израиля была вынуждена направить подкрепление.
Между тем, министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в Газе возросло до 1,2 тыс. человек, еще около 5,6 тыс. получили ранения.
В Израиле погибли 1,2 тыс. человек.
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