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Дальнее зарубежье 12.10.2023 09:38

США призывают граждан пересмотреть планы поездок в Израиль

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на Западный берег Иордана.

"Государственный департамент 11 октября 2023 года повысил уровень рекомендаций по поездкам для Израиля и Западного берега до уровня 3 - "Пересмотреть поездки", - говорится в сообщении.

"Террористические группы, террористы-одиночки и другие воинствующие экстремисты продолжают планировать возможные нападения в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа", - говорится руководстве.

Госдепартамент посоветовал тем, кто едет в регион, независимо от рисков, проверить последние предупреждения на веб-сайте посольства, узнать расположение ближайших бомбоубежищ и подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

"Пожалуйста, уточните у авиакомпаний наличие рейсов и статус рейса. Гражданам США в Газе, которые хотят покинуть страну и могут сделать это безопасно, рекомендуется проверить статус контрольно-пропускного пункта Рафах на въезде в Египет", - отметили в ведомстве.

При этом рекомендации госдепартамента по поездкам в Газу с 3 октября остаются на уровне 4 - "Не выезжать".

"Правительство США не в состоянии оказывать обычные или экстренные услуги гражданам США в Газе, поскольку государственным служащим США запрещено выезжать туда", - сообщили в госдепе.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГОСДЕП, РЕКОМЕНДАЦИИ


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