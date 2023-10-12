США призывают граждан пересмотреть планы поездок в Израиль

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на Западный берег Иордана.
"Государственный департамент 11 октября 2023 года повысил уровень рекомендаций по поездкам для Израиля и Западного берега до уровня 3 - "Пересмотреть поездки", - говорится в сообщении.
"Террористические группы, террористы-одиночки и другие воинствующие экстремисты продолжают планировать возможные нападения в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа", - говорится руководстве.
Госдепартамент посоветовал тем, кто едет в регион, независимо от рисков, проверить последние предупреждения на веб-сайте посольства, узнать расположение ближайших бомбоубежищ и подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций.
"Пожалуйста, уточните у авиакомпаний наличие рейсов и статус рейса. Гражданам США в Газе, которые хотят покинуть страну и могут сделать это безопасно, рекомендуется проверить статус контрольно-пропускного пункта Рафах на въезде в Египет", - отметили в ведомстве.
При этом рекомендации госдепартамента по поездкам в Газу с 3 октября остаются на уровне 4 - "Не выезжать".
"Правительство США не в состоянии оказывать обычные или экстренные услуги гражданам США в Газе, поскольку государственным служащим США запрещено выезжать туда", - сообщили в госдепе.
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