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Дальнее зарубежье 12.10.2023 14:05

ЮАР предлагает посредничество для решения конфликта между Израилем и ХАМАС

ЮАР готова содействовать урегулированию конфликта между Израилем и движением ХАМАС, призывает международное сообщество приложить усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, заявил в четверг южноафриканский президент Сирил Рамафоса.

"ЮАР готова работать с международным сообществом и поделиться своим опытом в посредничестве при решении конфликтов, поскольку мы это делали на нашем континенте и по всему миру", - говорится в заявлении Рамафосы, распространенном его канцелярией.

Он обратился к международному сообществу с призывом активизировать попытки установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке, что предполагает создание двух государств - палестинского и израильского - на основе границ 1967 года.

Помимо этого, Рамафоса призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий. Он также заявил о необходимости незамедлительно и без каких-либо условий открыть гуманитарные коридоры в анклав.

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Тэги: ЮАР, ИЗРАИЛЬ, КОНФЛИКТ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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