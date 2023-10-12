ЮАР предлагает посредничество для решения конфликта между Израилем и ХАМАС

ЮАР готова содействовать урегулированию конфликта между Израилем и движением ХАМАС, призывает международное сообщество приложить усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, заявил в четверг южноафриканский президент Сирил Рамафоса.
"ЮАР готова работать с международным сообществом и поделиться своим опытом в посредничестве при решении конфликтов, поскольку мы это делали на нашем континенте и по всему миру", - говорится в заявлении Рамафосы, распространенном его канцелярией.
Он обратился к международному сообществу с призывом активизировать попытки установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке, что предполагает создание двух государств - палестинского и израильского - на основе границ 1967 года.
Помимо этого, Рамафоса призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий. Он также заявил о необходимости незамедлительно и без каких-либо условий открыть гуманитарные коридоры в анклав.
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