В теплицах Азербайджана за 9 месяцев выращено около 230 тыс. т томатов

В Азербайджане за январь-сентябрь 2023 года объем томатов, выращенных в теплицах, составил 229,2 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По состоянию на 1 октября в Азербайджане насчитывалось 3 245 теплиц общей площадью 1,6 тыс. га, в которых выращено 229,2 тыс. тонн томатов, 8,8 тыс. тонн огурцов.

Х.Насирзаде