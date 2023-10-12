Не менее 25 граждан США погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС - Блинкен

По меньшей мере 25 американцев погибли в Израиле с начала обострения конфликта между израильтянами и движением ХАМАС, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы знаем, что как минимум 25 американских граждан убиты", - сказал Блинкен, выступая совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.
Во вторник президент США Джо Байден заявлял о гибели 14 американцев.
Блинкен в свою очередь отметил, что Вашингтон предпринимает усилия с целью ограничить масштабы конфликта.
"Мы ведем интенсивную дипломатическую деятельность по всему региону, чтобы предотвратить распространение конфликта", - пояснил Блинкен.
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