Не менее 25 граждан США погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС - Блинкен

По меньшей мере 25 американцев погибли в Израиле с начала обострения конфликта между израильтянами и движением ХАМАС, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы знаем, что как минимум 25 американских граждан убиты", - сказал Блинкен, выступая совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

Во вторник президент США Джо Байден заявлял о гибели 14 американцев.

Блинкен в свою очередь отметил, что Вашингтон предпринимает усилия с целью ограничить масштабы конфликта.

"Мы ведем интенсивную дипломатическую деятельность по всему региону, чтобы предотвратить распространение конфликта", - пояснил Блинкен.