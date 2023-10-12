Столтенберг вслед за Байденом призывает страны и группировки не нападать на Израиль

Странам и группировкам не следует выступать на стороне ХАМАС в конфликте с Израилем, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Ни одна нация или организация, враждебно настроенная к Израилю, не должна пытаться извлечь выгоду из ситуации или способствовать эскалации конфликта", - заявил он во время пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что союзники по НАТО осуждают атаки ХАМАС против мирных жителей и призывают палестинскую группировку немедленно отпустить всех заложников. Генсек вновь заявил, что у Израиля в создавшейся ситуации есть право на самооборону.

С похожим предостережением ранее на этой неделе выступил президент США Джо Байден. "Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это", - заявил он во время выступления в Белом доме.