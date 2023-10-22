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Дальнее зарубежье 22.10.2023 14:50

В НАТО заявили, что ресурсов хватит на поддержку Израиля и Украины

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил, что НАТО обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Израиль и Украину.

По его словам, ресурсов на уровне НАТО достаточно. По его подсчетам, в 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП.

"Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - заявил Джоанэ.

Он добавил, что странам-членам альянса необходимо сплотить свои ряды, чтобы поддержать Израиль и избежать эскалации на Ближнем Востоке.

Также замгенсека отметил, что некоторые были бы рады, если бы Запад, США и НАТО начали делить внимание между происходящим на Востоке и на Украине, но этого не произойдет.

В.Алиев

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Тэги: НАТО, РЕСУРСЫ, ПОДДЕРЖКА, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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