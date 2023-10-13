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Дальнее зарубежье 13.10.2023 15:30

Взрыв в шиитской мечети на севере Афганистана привел к гибели 17 человек

В результате взрыва во время пятничного намаза в мечети административного центра провинции Баглан города Пули-Хумри на севере Афганистан, по предварительным данным, погибли 17 человек, сообщило информационное агентство Aamaj News.

Взрыв произошел в шиитской мечети "Имам Заман". Более 50 человек получили ранения.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за атаку.

Между тем утром в этой провинции произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,7. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее на западе Афганистана в результате серии сильных подземных толчков погибли более 2 тысяч жителей.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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