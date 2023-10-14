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Дальнее зарубежье 14.10.2023 14:00

Ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана взяло на себя ИГИЛ

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в мечети в провинции Баглан, на севере Афганистана, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что ИГИЛ опубликовало фотографию террориста-смертника, заявив, что в результате этого теракта погибли 50 человек и десятки получили ранения.

Накануне агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило, что в результате взрыва во время пятничного намаза в шиитской мечети "Имам Заман" города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан, по предварительным данным, погибли 17 человек, ранены более 50 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ТЕРРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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