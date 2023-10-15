Власти Азербайджана увеличивают на 2024г лимит внешних заимствований в 2,3 раза, внутренних – на 27,8%

Правительство Азербайджана увеличивает лимиты внутренних и внешних заимствований на 2024 год.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно проекту госбюджета на 2024 год, внесенного Администрацией президента в Милли Меджлис (парламент страны), лимит внешних заимствований на следующий год предусмотрен на уровне 1,7 млрд манатов (на 2023 год – 750 млн манатов). Таким образом, лимит внешних заимствований увеличивается в 2,3 раза

Лимит внутренних заимствований на следующий год предусмотрен на уровне 2,3 млрд манатов против 1,8 млрд манатов на 2023 год (рост на 27,8% - ИФ).

Кроме этого, на 2024 год верхний лимит по госгарантиям на заимствования предложен на уровне 700 млн манатов против 1 млрд манатов на 2023 год (спад на 30%).

Согласно проекту, в 2024 году власти Азербайджана планируют направить 1 млрд 472,5 млн манатов (рост в 1,6 раза по сравнению с показателем на 2023г - ИФ) на выплаты, связанные с обслуживанием внешнего долга, включая 621,7 млн манатов на выплаты по процентам.

Выплаты, связанные с обслуживанием внутреннего долга, в 2024 году предусмотрены на уровне 500 млн манатов (рост на 88,7%).

Как сообщалось ранее, на 1 октября 2023 года госдолг Азербайджана оценивается в 17 млрд 203,3 млн манатов или 14,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год: в том числе внешний долг - $6 млрд 535 млн (11 млрд 109,5 млн манатов) или 9,3% ВВП, внутренний – 6 млрд 93,8 млн манатов или 5,1% ВВП.

Р.Ахмедов