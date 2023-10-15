Белый дом планирует запросить более $2 млрд на военную помощь Израилю и Украине

Администрация США планирует запросить у Конгресса средства для поставок вооружений Израилю и Украине, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Запрашиваемая сумма будет существенно больше, чем эта", - сказал Салливан в эфире CBS, отвечая на вопрос о том, правда ли, что запрашиваемая сумма составит $2 млрд.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден на предстоящей неделе будет контактировать с конгрессменами на эту тему.