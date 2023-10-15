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Дальнее зарубежье 15.10.2023 21:15

Белый дом планирует запросить более $2 млрд на военную помощь Израилю и Украине

Администрация США планирует запросить у Конгресса средства для поставок вооружений Израилю и Украине, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Запрашиваемая сумма будет существенно больше, чем эта", - сказал Салливан в эфире CBS, отвечая на вопрос о том, правда ли, что запрашиваемая сумма составит $2 млрд.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден на предстоящей неделе будет контактировать с конгрессменами на эту тему.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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