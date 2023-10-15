Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах с 36,8% голосов - экзит-полл

На парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" набирает 36,8% голосов, сообщают в воскресенье польские СМИ со ссылкой на результаты опроса на выходе с избирательных участков. По данным экзит-поллов Ipsos, которые приводит польское ТВ, оппозиционная "Гражданская коалиция" набирает 31,6% голосов.

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