Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7935 RUR   0.0174 GBR   2.0745 TRY   0.0612

Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 87.69 +4.78 Brent 90.89 +4.89

Дальнее зарубежье 15.10.2023 23:26

Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах с 36,8% голосов - экзит-полл

На парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" набирает 36,8% голосов, сообщают в воскресенье польские СМИ со ссылкой на результаты опроса на выходе с избирательных участков.

По данным экзит-поллов Ipsos, которые приводит польское ТВ, оппозиционная "Гражданская коалиция" набирает 31,6% голосов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


Похожие новости


Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов - госизбирком Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране - данные экзит-поллов Президентские выборы пройдут в Польше В случае избрания президентом Анджей Дуда выйдет из партии "Право и справедливость" Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши - данные exit-poll

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az