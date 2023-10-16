Финляндия собирается усложнить условия получения гражданства

Правительство Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства.
"Цель состоит в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция", - заявила в понедельник газете Helsingin Sanomat министр внутренних дел Мари Рантанен (Mari Rantanen).
Так, необходимый для получения гражданства срок проживания в стране планируется увеличить с 5 до 8 лет. Вводится экзамен на знание языка. Будет проверяться своевременность оплаты налогов и прочих государственных сборов. Двойное гражданство будет введено на основе взаимности государств.
В планах также ужесточить ответственность за обман государства или получение гражданства нечестным путем. Виновных может ждать наказание вплоть до лишения гражданства.
Планируется ввести в действие изменения, связанные с увеличением минимального срока пребывания в стране уже осенью нынешнего года, а к обсуждению законопроекта об экзамене на гражданство парламент приступит, как ожидается, весной 2025 года.
Согласно статистике миграционной службы, в прошлом году Финляндия обработала 10 700 заявлений на получение гражданства, из них принято 9 500 положительных решений. Больше всего гражданство Финляндии получили выходцы из России, чуть более 2 000 человек. На втором месте прибывшие из Ирака, на третьем - из Сомали.
Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе
Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор - глава МИД Азербайджана
Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули
Забастовка на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии возобновится в четверг
РФ и Венесуэла обсуждают сотрудничество в газовой отрасли, есть юридические вопросы
"КазТрансОйл" поставил в Германию почти 590 тыс. тонн нефти за 9 месяцев 2023 года
Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд
Катарский шейх отказался от покупки «Манчестер Юнайтед»
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире