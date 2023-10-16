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Дальнее зарубежье 16.10.2023 21:37

Финляндия собирается усложнить условия получения гражданства

Правительство Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства.

"Цель состоит в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция", - заявила в понедельник газете Helsingin Sanomat министр внутренних дел Мари Рантанен (Mari Rantanen).

Так, необходимый для получения гражданства срок проживания в стране планируется увеличить с 5 до 8 лет. Вводится экзамен на знание языка. Будет проверяться своевременность оплаты налогов и прочих государственных сборов. Двойное гражданство будет введено на основе взаимности государств.

В планах также ужесточить ответственность за обман государства или получение гражданства нечестным путем. Виновных может ждать наказание вплоть до лишения гражданства.

Планируется ввести в действие изменения, связанные с увеличением минимального срока пребывания в стране уже осенью нынешнего года, а к обсуждению законопроекта об экзамене на гражданство парламент приступит, как ожидается, весной 2025 года.

Согласно статистике миграционной службы, в прошлом году Финляндия обработала 10 700 заявлений на получение гражданства, из них принято 9 500 положительных решений. Больше всего гражданство Финляндии получили выходцы из России, чуть более 2 000 человек. На втором месте прибывшие из Ирака, на третьем - из Сомали.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, МВД, ГРАЖДАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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