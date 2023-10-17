Правящая партия Польши опередила соперников на парламентских выборах с 35,4% голосов

Правящая польская партия "Право и справедливость" получила 35,4% голосов по итогам парламентских выборов, сообщили в избирательной комиссии Польши после подсчета 99,9% бюллетеней.

Однако, как отмечают польские СМИ, несмотря на наибольшее количество голосов, получить большинство в 460-местном парламенте "Право и справедливость" не смогла.

Второе место заняла оппозиционная "Гражданская коалиция" с 30,7% голосов, третье - коалиция "Третий путь", куда входят партии "Польша 2050" и "Польская народная партия". У нее - 14,4% голосов. "Новые левые" набрали 8,6% голосов, "Конфедерация свободы и независимости" - 7,2%.

Как указывают СМИ, при таком распределении голосов, оппозиция может попытаться сформировать правящую коалицию.

Парламентские выборы состоялись в Польше 15 октября.