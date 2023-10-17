Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7931 RUR   0.0174 GBR   2.0736 TRY   0.0609

Цена на нефть

16.10 $/bbl +/- WTI 86.66 -1.03 Brent 89.65 -1.24

Дальнее зарубежье 17.10.2023 12:21

Правящая партия Польши опередила соперников на парламентских выборах с 35,4% голосов

Правящая польская партия "Право и справедливость" получила 35,4% голосов по итогам парламентских выборов, сообщили в избирательной комиссии Польши после подсчета 99,9% бюллетеней.

Однако, как отмечают польские СМИ, несмотря на наибольшее количество голосов, получить большинство в 460-местном парламенте "Право и справедливость" не смогла.

Второе место заняла оппозиционная "Гражданская коалиция" с 30,7% голосов, третье - коалиция "Третий путь", куда входят партии "Польша 2050" и "Польская народная партия". У нее - 14,4% голосов. "Новые левые" набрали 8,6% голосов, "Конфедерация свободы и независимости" - 7,2%.

Как указывают СМИ, при таком распределении голосов, оппозиция может попытаться сформировать правящую коалицию.

Парламентские выборы состоялись в Польше 15 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


Похожие новости


Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах с 36,8% голосов - экзит-полл Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов - госизбирком Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране - данные экзит-поллов Президентские выборы пройдут в Польше В случае избрания президентом Анджей Дуда выйдет из партии "Право и справедливость" Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши - данные exit-poll

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az