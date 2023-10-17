Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения.
«Вертолеты, cовершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом учений выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий», - отмечает Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, военные пилоты «продемонстрировали высокий профессионализм на учениях», проводимых для «совершенствования боевых и практических навыков» вертолетных подразделений.
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