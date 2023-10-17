Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7931 RUR   0.0174 GBR   2.0736 TRY   0.0609

Цена на нефть

16.10 $/bbl +/- WTI 86.66 -1.03 Brent 89.65 -1.24

Оборона 17.10.2023 13:38

Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения

Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учения.

«Вертолеты, cовершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом учений выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий», - отмечает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, военные пилоты «продемонстрировали высокий профессионализм на учениях», проводимых для «совершенствования боевых и практических навыков» вертолетных подразделений.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕРТОЛЕТЫ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана на учениях уничтожили наземные цели противника Вертолеты привлечены к совместным военным учениям ВВС Азербайджана и Турции - Минобороны Азербайджан провел учения боевых вертолетов Иран во время военных учений хочет испытать первый вертолет собственного производства

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az