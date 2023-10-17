Алиев: к концу 2023 года в Физули будут проживать около 2 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в город Физули уже вернулись свыше 800 человек, к концу 2023 года их численность составит около 2 тыс. человек.
«По прошествии месяцев и число проживающих здесь, в Физули, людей, естественно, будет увеличиваться. Вчера мне сообщили, что уже размещено более 800 человек. До конца года здесь будут жить около 2 тысяч человек. По итогам реализации первого этапа нашей Программы «Великого возвращения» - в конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек», - сказал Алиев во вторник на встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».
По его словам, «Физули сейчас полностью перестраивается». «Вчера, находясь здесь, мы заложили фундамент нескольких важных объектов. Были заложены фундаменты двух сел, детского сада, спортивного комплекса, новых жилых кварталов, административного центра», - отметил он.
Президент добавил, что проекты, реализуемые сегодня как в Физули, так и других городах и селах на освобожденных территориях, устанавливают новые правила и принципы градостроительства. «Международные организации очень высоко оценивают это, потому что здесь действительно созданы прекрасные условия для жизни, соблюдено все – и внутреннее устройство зданий, и внутренний дизайн квартир, и принцип этажности, и расстояние между зданиями, то есть вся инфраструктура, все условия для комфортной жизни», - сказал президент Азербайджана.
Р.Ахмедов
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