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Карабах 16.10.2023 12:34

Алиев заложил фундамент 2 сел в Физулинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Физулинский район.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации на сайте главы государства, президент Алиев принял участие в закладке фундамента двух сел – Джуварлы и Годжаахмедлы.

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Тэги: АЛИЕВ, ФИЗУЛИ, СЕЛА


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