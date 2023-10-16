Алиев заложил фундамент 2 сел в Физулинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Физулинский район. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации на сайте главы государства, президент Алиев принял участие в закладке фундамента двух сел – Джуварлы и Годжаахмедлы. Отдел новостей

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