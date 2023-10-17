ТС Азербайджана утвердил тарифы на проезд на новой платной дороге до границы с РФ

Тарифный совет (ТС) Азербайджана утвердил размер тарифов на проезд по платной автомобильной дороге М1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (протяженностью 129 км).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно решению ТС, тариф на проезд по этой дороге, начинающейся от пос. Г.З.Тагиева, легковыми автомобилями и грузовыми транспортными средствами (до 3,5 т) составит 9,3 гяпик за 1 км или 12 манат на всю дорогу.
Для грузовых автомобилей выше 3,5 т тариф составит 11,6 гяпик за 1 км или 15 манат за всю дорогу. Для транспортных средств с прицепами, полуприцепами, осуществляющих TIR-перевозки, тариф составит 19,4 гяпик за 1 км или 25 манат за всю дорогу.
Для автобусов тариф составит 7,8 гяпик за 1 км или 10 манат за всю дорогу.
ТС отмечает, что тарифы вступают в силу с 20 октября 2023 года.
При этом Совет указывает, что работы по строительству дороги, являющейся частью международного транспортного коридора «Север-Юг», находятся на завершающей стадии. Новая дорога будет короче и на ней скорость движения транспортных средств будет выше.
ТС подчеркивает, что параллельно с новой дорогой продолжит функционировать и «старая» дорога, которая останется бесплатной.
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