Глава генштаба Израиля прогнозирует тяжелую и долгую войну с ХАМАС

Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви предупредил военных, что война с радикальной группировкой ХАМАС будет долгой и трудной.
"Война будет тяжелой и долгой, и ЦАХАЛ победит в ней", - написал Халеви в письме, которое он направил солдатам.
"Мы полны решимости и едины в нашей миссии по защите дома и готовы к любому сценарию. Мы бескомпромиссно привержены разгрому врага и восстановлению безопасности повсюду", - цитируют во вторник израильские СМИ слова военачальника.
"Мы нанесли ущерб инфраструктуре противника, его руководству, он понес тяжелые потери. Мы получили удар и несем за это ответственность, но теперь инициатива в наших руках", - подчеркнул глава Генштаба.
Между тем, во вторник в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.
Как отметило министерство обороны Израиля, "этот визит в военное время указывают на тесные связи и общую судьбу двух стран в целом и вооруженных сил Израиля и США, в частности".
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.
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