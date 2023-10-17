Глава генштаба Израиля прогнозирует тяжелую и долгую войну с ХАМАС

Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви предупредил военных, что война с радикальной группировкой ХАМАС будет долгой и трудной.

"Война будет тяжелой и долгой, и ЦАХАЛ победит в ней", - написал Халеви в письме, которое он направил солдатам.

"Мы полны решимости и едины в нашей миссии по защите дома и готовы к любому сценарию. Мы бескомпромиссно привержены разгрому врага и восстановлению безопасности повсюду", - цитируют во вторник израильские СМИ слова военачальника.

"Мы нанесли ущерб инфраструктуре противника, его руководству, он понес тяжелые потери. Мы получили удар и несем за это ответственность, но теперь инициатива в наших руках", - подчеркнул глава Генштаба.

Между тем, во вторник в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.

Как отметило министерство обороны Израиля, "этот визит в военное время указывают на тесные связи и общую судьбу двух стран в целом и вооруженных сил Израиля и США, в частности".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.