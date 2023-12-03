Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье заявил, что военные начинают военную операцию на юге сектора Газа. "Она будет не менее мощная", - приводят израильские СМИ слова Халеви. "Командование ХАМАС будет повсюду видеть Армию обороны Израиля", - отметил он.

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