Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье заявил, что военные начинают военную операцию на юге сектора Газа.
"Она будет не менее мощная", - приводят израильские СМИ слова Халеви.
"Командование ХАМАС будет повсюду видеть Армию обороны Израиля", - отметил он.
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