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Дальнее зарубежье 03.12.2023 23:23

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье заявил, что военные начинают военную операцию на юге сектора Газа.

"Она будет не менее мощная", - приводят израильские СМИ слова Халеви.

"Командование ХАМАС будет повсюду видеть Армию обороны Израиля", - отметил он.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГЕНШТАБ, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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