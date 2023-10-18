Потенциал экспорта колбасных изделий из РФ оценивается $200 млн

Потенциал экспорта колбасных изделий из РФ с учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса может достигнуть 80 тыс. тонн ($200 млн). Такой прогноз сделан в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
В 2022 году, по данным центра, российский экспорт колбасных изделий составил 43,9 тыс. тонн ($119,9 млн).
Как говорится в обзоре, ключевыми направлениями экспорта для России останутся уже традиционные рынки: страны ближнего зарубежья (в том числе, Азербайджан). В качестве перспективных направлений для российских поставок также можно рассматривать страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ирак), страны африканского континента (Ангола, Гана, ДР Конго), а также Китай, Гонконг.
В 2021 году Россия поставила на мировой рынок 55,8 тыс. тонн колбасных изделий на $126,5 млн, что выше показателей 2020 года на 25,2% в натуральном выражении и на 36,3% - в стоимостном. На протяжении 2017-2021 годов российский экспорт колбасных изделий ежегодно рос в среднем на 14,1% по весу и на 17,7% по стоимости.
Основным покупателем российских колбасных изделий в 2021 году являлся Казахстан, закупивший 39,7 тыс. тонн продукции (71,1% экспорта России в натуральном выражении) на $82,9 млн (65,5% в стоимостном). Также крупным импортером российских колбасных изделий был Азербайджан (7,6% по весу и 8,1% по стоимости), т.е. по расчетам "Интерфакс-Азербайджан" порядка 4,2 тыс. тонн на сумму $10,2 млн.
По данным "Агроэкспорта", объем производства колбасных изделий РФ в 2022 году составил 2,41 млн тонн, сократившись на 1,5% по сравнению с 2021 годом. Отмечается, что российский рынок колбасных изделий на 98,3% состоит из продукции собственного производства. На территории страны действует около 2 тыс. предприятий, выпускающих колбасные изделия.
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