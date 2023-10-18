Азербайджан выступает за решение палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств» - глава МИД

Азербайджан выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
«Последние события (в секторе Газа – ИФ), повлекшие за собой серьёзное ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, вызывают беспокойство. Азербайджан призывает к прекращению военных действий и эскалации. Палестино-израильский конфликт необходимо разрешить на основе международного права, соответствующих резолюций Совбеза ООН на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины», - сказал Байрамов в среду, выступая на внеочередном министерском заседании Исполкома Организации исламского сотрудничества в Джидде, посвященном последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта.
По его словам, важно обеспечить безопасность гражданских лиц, принять меры для деэскалации ситуации, а также обеспечить защиту гражданской инфраструктуры и святых мест.
Байрамов выразил беспокойство новостями о том, что география конфликта может быть расширена. В связи с этим он призвал международную общественность активизировать усилия для мирных переговоров между сторонами.
Глава МИД также объявил, что Азербайджан выделил $1,6 млн для поддержки палестинских беженцев через Агентство Ближнего Востока ООН (UNRWA).
Р.Ахмедов
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