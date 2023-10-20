США намерены передать Израилю десятки тысяч снарядов калибра 155 мм, предназначавшихся для Украины

США намереваются направить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые первоначально должны были передать Украине, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.
"Три представителя израильских властей, знакомых с ситуацией, сказали Axios, что Пентагон планирует послать Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые несколько месяцев назад были зарезервированы для Украины - из запасов США на чрезвычайный случай", - информирует портал.
"Источники заявили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Минобороны сказали своим американским коллегам: им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и к потенциальной войне, которую может развязать движение "Хезболла" на израильско-ливанской границе", - продолжает Axios.
По данным портала, в начале 2023 года США начали забирать для последующей отправки Украине снаряды, которые хранятся в Израиле на американских складах по соглашению двух стран. Только персонал США имеет доступ на эти склады, но согласно договоренностям, в случае войны Израиль может быстро использовать их - при согласии Вашингтона.
Однако ситуация изменилась с нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. ЦАХАЛ направил в Пентагон запрос на важнейшие военные грузы, включив в их число десятки тысяч снарядов калибра 155 мм.
По данным источников, США согласились отправить снаряды Израилю в предстоящие недели.
Между тем ЦАХАЛ нарастила использование артиллерии - против целей в секторе Газа и против "Хезболлы" в Ливане.
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