Азербайджан готовит стратегию поощрения ПИИ – Джаббаров

Правительство Азербайджана готовит стратегию поощрения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В Азербайджане реализуются различные меры по повышению привлекательности инвестиционной среды в стране. Для иностранных инвесторов применяется принцип «единого окна» и им оказывается поддержка по различным направлениям. Также готовится стратегия по поощрению прямых иностранных инвестиций», - написал Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан».

Министр также отметил, что в 2003-2022гг суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили $310,4 млрд, из которых $154,1 млрд – иностранные.

«Объем прямых иностранных инвестиций в 2023-2022гг составил $100,7 млрд», - отметил Джаббаров.

Министр также подчеркнул, что если в 2002 году объем инвестиций в экономику Азербайджана составлял $2,8 млрд, то в 2022 году этот показатель достиг $17,1 млрд.

Б.Рустамбеков