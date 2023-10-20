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Макроэкономика 20.10.2023 10:52

Азербайджан готовит стратегию поощрения ПИИ – Джаббаров

Правительство Азербайджана готовит стратегию поощрения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В Азербайджане реализуются различные меры по повышению привлекательности инвестиционной среды в стране. Для иностранных инвесторов применяется принцип «единого окна» и им оказывается поддержка по различным направлениям. Также готовится стратегия по поощрению прямых иностранных инвестиций», - написал Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан».

Министр также отметил, что в 2003-2022гг суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили $310,4 млрд, из которых $154,1 млрд – иностранные.

«Объем прямых иностранных инвестиций в 2023-2022гг составил $100,7 млрд», - отметил Джаббаров.

Министр также подчеркнул, что если в 2002 году объем инвестиций в экономику Азербайджана составлял $2,8 млрд, то в 2022 году этот показатель достиг $17,1 млрд.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАББАРОВ, ПИИ, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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