Инвестиции в предприятия в Азербайджане, приватизированные с 2003 года через инвестконкурсы, составили около $900 млн

Суммарные инвестиции в предприятия в Азербайджане, приватизированные с 2003 года посредством инвестиционных конкурсов, составили около $900 млн, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан» отметил, что с 2003 года в стране приватизированы свыше 23 тыс. малых предприятий и объектов.

В результате приватизации создано около 1,1 тыс. средних и крупных акционерных предприятий.

«С 2003 года в результате приватизации в Азербайджане создано свыше 300 тыс. новых рабочих мест, свыше 220 тыс. человек стали акционерами компаний», - подчеркнул министр экономики.

Р.Ахмедов