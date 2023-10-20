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Бизнес и законодательство 20.10.2023 11:02

Инвестиции в предприятия в Азербайджане, приватизированные с 2003 года через инвестконкурсы, составили около $900 млн

Суммарные инвестиции в предприятия в Азербайджане, приватизированные с 2003 года посредством инвестиционных конкурсов, составили около $900 млн, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан» отметил, что с 2003 года в стране приватизированы свыше 23 тыс. малых предприятий и объектов.

В результате приватизации создано около 1,1 тыс. средних и крупных акционерных предприятий.

«С 2003 года в результате приватизации в Азербайджане создано свыше 300 тыс. новых рабочих мест, свыше 220 тыс. человек стали акционерами компаний», - подчеркнул министр экономики.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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