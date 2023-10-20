Британские издания Daily Telegraph и Spectator выставлены на продажу

Две британские компании, выпускающие газету Daily Telegraph и журнал The Spectator, официально выставлены на продажу, пишет Financial Times.
Решение о продаже издательств было принято после судебных разбирательств их бывших владельцев, братьев Баркли, с кредиторами, входящими в банковскую группу Lloyds, по поводу задолженности, превышавшей 1 млрд фунтов. Сделкой занимается Goldman Sachs.
Ранее Sky написала, что стоимость Telegraph Media Group может составить около 600 млн фунтов ($727 млн). Интерес к приобретению компании подтвердила National World (ранее известная как Johnston Press). National World выпускает около 100 газет, включая региональные издания The Scotsman, Yorkshire Post и североирландскую The News Letter.
Оценка стоимости Spectator не сообщается. Журнал выпускается с 1828 года и является старейшим еженедельным периодическим изданием в мире.
В числе возможных покупателей двух изданий СМИ также называют крупнейшие медиакомпании мира, включая германскую Axel Springer и британскую DMGT, медиамагнатов Руперта Мердока и Даниэля Кретински.
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