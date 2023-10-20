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Дальнее зарубежье 20.10.2023 19:03

Байден запросил у Конгресса годовую помощь Киеву на $61,4 млрд и $14,3 млрд на оборону Израиля

Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61,4 млрд, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля, сообщает Bloomberg.

"Основная часть запроса - это помощь Украине на год в размере $61,4 млрд. (...) Белый дом также просит Конгресс выделить $14,3 млрд на укрепление обороны Израиля после нападения, совершенного 7 октября из сектора Газа", - информирует агентство.

Также американский президент обратился к Конгрессу с просьбой выделить $10 млрд на гуманитарные усилия, в том числе на помощь палестинскому населению.

"Этот запрос на дополнительное финансирование нацелен на то, чтобы продолжить необходимую помощь Израилю в области безопасности, поддерживать его усилия по освобождению заложников, расширить гуманитарную помощь мирным жителям, которых затронула война в Израиле и в секторе Газа", - говорится в документе Белого дома.

Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

В общей сложности президент США желал бы получить у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Американские СМИ отмечают, что не известно, будет ли одобрен этот запрос, и когда это может произойти. Так, демократы в Сенате планируют на следующей неделе начать работу над законопроектом по запросу Байдена. Документ в итоге должна утвердить и Палата представителей Конгресса США. Однако работа палаты приостановлена, поскольку там не избрали нового спикера: пока его нет, она не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы.

Республиканец Джим Джордан, претендующий на должность спикера, ранее заявлял, что выступает против дополнительной помощи Украине и хотел бы изменений в пограничной политике. Такой же позиции придерживаются и ряд других республиканцев.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, ЗАПРОС


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