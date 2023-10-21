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Дальнее зарубежье 21.10.2023 19:35

Глава МИД Британии заявил, что призывал Израиль к сдержанности в действиях в секторе Газа

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в субботу заявил, что в разговоре с представителями израильских властей указал на необходимость для военных Израиля действовать сдержанно в секторе Газа.

"Я непосредственно общался с израильским правительством об их обязанности уважать международное право, о важности сберегать гражданское население в Газе", - приводят британские СМИ его слова на саммите в Каире, посвященном урегулированию конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Несмотря на крайне сложные обстоятельства, я призывал к тому, чтобы израильские военные проявляли дисциплину, профессионализм и сдержанность", - добавил Клеверли.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

По данным палестинской стороны, с начала боевых действий в секторе Газа погибли не менее 4 тыс. человек, более 14 тыс. получили ранения. На Западном берегу реки Иордан погибли 84 палестинца и, по меньшей мере, 1,4 тыс. были ранены.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, ИЗРАИЛЬ, ПРИЗЫВ


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