Баку и Лондон обсудили процесс реинтеграции армян Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по делам Европы Лео Докерти.
«В ходе телефонного разговора обсуждалась повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе. Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе после локальных антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в Карабахском регионе», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов также довел до сведения британского коллеги, что в результате антитеррористических мер был положен конец армянским вооруженным формированиям, которые незаконно находились на азербайджанской территории и представляли собой угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе.
По его словам, процесс разоружения еще раз продемонстрировал ужасающий уровень милитаризации на суверенных территориях Азербайджана.
Глава МИД также рассказал о предпринятых Азербайджаном практических шагах по реинтеграции армянского населения в Карабахе и мерах гуманитарного характера для удовлетворения потребностей местных жителей.
«Утверждения армянской стороны о якобы проводимой Азербайджаном «этнической чистке» в регионе не соответствуют действительности», - подчеркнул Байрамов.
Вместе с тем, Байрамов добавил, что Азербайджан привержен нормализации отношений и мирному процессу с Арменией.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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