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Внешняя политика 28.09.2023 20:57

Баку и Лондон обсудили процесс реинтеграции армян Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по делам Европы Лео Докерти.

«В ходе телефонного разговора обсуждалась повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе. Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе после локальных антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в Карабахском регионе», - сообщает МИД Азербайджана.


Байрамов также довел до сведения британского коллеги, что в результате антитеррористических мер был положен конец армянским вооруженным формированиям, которые незаконно находились на азербайджанской территории и представляли собой угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе.


По его словам, процесс разоружения еще раз продемонстрировал ужасающий уровень милитаризации на суверенных территориях Азербайджана.


Глава МИД также рассказал о предпринятых Азербайджаном практических шагах по реинтеграции армянского населения в Карабахе и мерах гуманитарного характера для удовлетворения потребностей местных жителей.


«Утверждения армянской стороны о якобы проводимой Азербайджаном «этнической чистке» в регионе не соответствуют действительности», - подчеркнул Байрамов.


Вместе с тем, Байрамов добавил, что Азербайджан привержен нормализации отношений и мирному процессу с Арменией.


Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, БРИТАНИЯ, РАЗГОВОР


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