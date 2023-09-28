Баку и Лондон обсудили процесс реинтеграции армян Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по делам Европы Лео Докерти.

«В ходе телефонного разговора обсуждалась повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе. Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе после локальных антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в Карабахском регионе», - сообщает МИД Азербайджана.





Байрамов также довел до сведения британского коллеги, что в результате антитеррористических мер был положен конец армянским вооруженным формированиям, которые незаконно находились на азербайджанской территории и представляли собой угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе.





По его словам, процесс разоружения еще раз продемонстрировал ужасающий уровень милитаризации на суверенных территориях Азербайджана.





Глава МИД также рассказал о предпринятых Азербайджаном практических шагах по реинтеграции армянского населения в Карабахе и мерах гуманитарного характера для удовлетворения потребностей местных жителей.





«Утверждения армянской стороны о якобы проводимой Азербайджаном «этнической чистке» в регионе не соответствуют действительности», - подчеркнул Байрамов.





Вместе с тем, Байрамов добавил, что Азербайджан привержен нормализации отношений и мирному процессу с Арменией.





Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.





Х.Насирзаде