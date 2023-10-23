Один из руководителей ХАМАС и глава МИД Ирана обсудили, как остановить удары Израиля по Газе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в телефонном разговоре обсудили способы прекращения "жестоких преступлений" Израиля в секторе Газа.
Они говорили о том, "как использовать все методы, чтобы остановить жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа", говорится в заявлении, распространенном ХАМАС.
Глава МИД Ирана и глава политбюро ХАМАС также "обсудили последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора Газа".
7 октября Израиль начал боевые действия против базирующейся в секторе Газа группировки ХАМАС. Операция стала ответом на проведенную боевиками кровопролитную атаку на юг Израиля.
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