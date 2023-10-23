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Бизнес и законодательство 23.10.2023 12:24

AZPROMO планирует Investment Roadshow в Испании

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) для более активного участия испанских компаний в проектах в Азербайджане предлагает провести презентацию азербайджанских проектов «Investment Roadshow» в Испании.

Данное предложение руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев озвучил в ходе онлайн встречи с представителями Торгово-промышленной палатой Испании, на которой, в том числе, обсуждался вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между двумя структурами.

В свою очередь, заместитель генерального директора Мадридской палаты Эльза Янсен, подчеркнула важность проведения «Investment Roadshow» с точки зрения расширения инвестиционных связей.

Янсен также отметила, что Палата готова оказать поддержку для координационной работы в рамках запланированной деловой поездки делегации AZPROMO в Испанию, а также для организации мероприятий и встреч в различных форматах в будущем.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, ИСПАНИЯ, INVESTMENT/ROADSHOW

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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