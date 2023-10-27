Словения поставила Украине разведывательные БПЛА

Словенская компания C-Astral недавно предоставила Украине разведывательные беспилотники, сообщает в пятницу Defense news.
"Словенский производитель БПЛА C-Astral предоставил разведывательные системы украинским военным, сообщила компания на этой неделе", - информирует издание.
Уточняется, что компания поставила Украине беспилотные авиационные системы Belin, также известную как Bramor C4EYE.
"На самом деле украинцы уже некоторое время используют эту систему", - приводит Defense News слова оператора беспилотника Bramor из C-Astral Йернея Моредца.
Но он не сообщил, когда и сколько дронов поставлены Украине, уточнив, что поставки прошли сравнительно недавно.
Также неясно, отправили ли Bramor C4EYE напрямую от компании, или министерство обороны Словении предоставило их из собственных арсеналов.
Издание отмечает, что, когда речь идет о поставках военной помощи Киеву, Словения держит в секрете большинство деталей.
Систему Belin полностью производят и собирают в Словении. Это летательный аппарат без вооружений, предназначенный в первую очередь для разведки, а также для сопровождения конвоев.
Максимальная продолжительность полета - три часа, Bramor C4EYE может действовать на расстоянии до 40 км по линии связи прямой видимости.
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