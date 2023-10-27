ОЧЭС рассчитывает на присоединение Азербайджана к инициативе по упрощению автоперевозок – генсек организации

Союз международных автоперевозчиков при Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС, BSEC) ждет запуска Зангезурского коридора для развития Среднего коридора, заявил генеральный секретарь Международной ассоциации автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

«Сегодня Союз международных автоперевозчиков при ОЧЭС по приглашению ABADA провел в Баку 42-ое заседание генассамблеи BSEC-URTA, на котором обсуждались перспективы развития Среднего коридора и в тоже время перспективы Зангезурского коридора. Для Азербайджана это очень важное событие", - сказал Гурбанов журналистам в пятницу.

В частности, отметил он, широко обсуждалась перспектива развития цифровизации Среднего коридора.

На встрече присутствовали представители ассоциации международных автоперевозчиков свыше 10 стран Европы и Азии.

Генсек ОЧЭС Лазар Команеску отметил, что в настоящее время 9 стран в регионе успешно присоединились к инициативе по упрощению автоперевозок, в настоящее время идёт работе по увеличению числа стран для подключения к этой инициативе, в том числе «надеемся в скором в Азербайджане заработает эта система, которая позволит перевозчикам меньше ждать на границе».

Х.Насирзаде