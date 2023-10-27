ЕС готов продолжать поддерживать Молдавию, Украину и Грузию

Брюссель продолжит поддерживать Молдавию, Украину и Грузию в проведении проевропейских реформ, говорится в заявлении, распространенном в пятницу по итогам саммита ЕС.
"Евросоюз продолжит тесно сотрудничать с Украиной, Молдавией и Грузией и поддерживать их усилия по проведению реформ на их европейском пути", - отмечается в нем.
В заявлении говорится, что на заседании также принято решение, что Брюссель будет поддерживать Молдавию в решении проблем, с которыми она сталкивается из-за событий на Украине.
В марте прошлого года Грузия подала заявку на членство в ЕС, но на настоящий момент пока не получила статус кандидата.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того же года Совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.
В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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