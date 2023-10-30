Ливанская армия сообщила об обезвреживании более 20 ракетных установок возле границы с Израилем

Ливанские военные обнаружили в нескольких точках вблизи границы с Израилем 21 ракетную установку и обезвредили их, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на заявление армии Ливана.

На одной из установок была установлена ракета, готовая к запуску. AP не уточняет, кому могли принадлежать эти вооружения.

16 октября военные также сообщали о демонтаже 20 ракетных установок на ливанско-израильской границе.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между ЦАХАЛ и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.

Ранее в понедельник в "Хезболле" заявили, что ее бойцы атаковали два приграничных поста военных Израиля, в том числе у израильского города Метула, и уничтожили "техническое оборудование".

Между тем, по различным данным израильских СМИ, по пограничным позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Ливана нанесли удары противотанковыми ракетами и минометными снарядами. В ответ ЦАХАЛ ударила из артиллерии по тем местам, откуда шел огонь. Информации о пострадавших не поступала.

По данным AP, с 7 октября от ударов Израиля и Ливане погибли 47 бойцов "Хезболлы" и четверо мирных жителей.