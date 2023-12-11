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Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана, наносит ответные удары - ЦАХАЛ

Территории на севере Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана утром в понедельник, израильская армия открыла ответный огонь, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, в сторону израильского города Маалот-Таршиха с территории Ливана утром в понедельник запустили как минимум восемь ракет, системе ПРО удалось перехватить шесть ракет. Другие две ракеты упали на открытой местности.

В ЦАХАЛ также указали, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".

Кроме того, израильская армия в понедельник отчиталась об уничтожении "десятков боевиков ХАМАС". ЦАХАЛ нанесла удары по членам радикальной группировки, в частности, в районе Шуджая и вблизи одной из больниц на севере сектора Газа. Также, ЦАХАЛ обнаружила взрывные устройства и оружие в одном из домов в Джебалии.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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