Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана, наносит ответные удары - ЦАХАЛ

Территории на севере Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана утром в понедельник, израильская армия открыла ответный огонь, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ЦАХАЛ, в сторону израильского города Маалот-Таршиха с территории Ливана утром в понедельник запустили как минимум восемь ракет, системе ПРО удалось перехватить шесть ракет. Другие две ракеты упали на открытой местности.
В ЦАХАЛ также указали, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".
Кроме того, израильская армия в понедельник отчиталась об уничтожении "десятков боевиков ХАМАС". ЦАХАЛ нанесла удары по членам радикальной группировки, в частности, в районе Шуджая и вблизи одной из больниц на севере сектора Газа. Также, ЦАХАЛ обнаружила взрывные устройства и оружие в одном из домов в Джебалии.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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