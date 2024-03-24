Израильская авиация атаковала ливанский город в ответ на ракетные обстрелы

ВВС Израиля нанесли удар по ливанскому городу Баальбеку, сообщила в воскресенье газета The Times of Israel со ссылкой на СМИ Ливана.

В сообщениях утверждается, что атака на город была осуществлена после нескольких обстрелов ливанской "Хезболлой" северных районов Израиля с применением ракет, РСЗО и беспилотников.

Газета пишет, что Баальбек расположен почти в 100 км от израильской границ и "является районом, который в прошлом считался оплотом "Хезболлы".

За время нынешнего палестино-израильского конфликта Израиль уже в четвертый раз наносит удары по позициям "Хезболлы" в районе Баальбека, отмечает издание.