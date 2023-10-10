Авиационные власти США предупреждают авиакомпании принять к сведению "потенциально опасную ситуацию" в воздушном пространстве Израиля.

Согласно уведомлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авиакомпаниям и пилотам следует "внимательно следить за развитием событий в воздушном пространстве в регионе".

"В настоящее время нет никаких ограничений для сертифицированных летчиков или эксплуатантов Соединенных Штатов на полеты в Израиль или из него", - говорится в предупреждении FAA.

В нем же подчеркивается, что в воздушном пространстве Израиля складывается "потенциально опасная ситуация".

Тем временем три крупнейшие авиакомпании США United, American и Delta приостановили полеты в Тель-Авив из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта.

"Наши рейсы в Тель-Авив будут приостановлены до тех пор, пока условия не позволят их возобновить", - цитируют американские СМИ заявление United Airlines.

Delta Air Lines сообщила CNN, что отменяет все рейсы в Тель-Авив и из него до конца месяца.