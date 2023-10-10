США намерены помочь Израилю укрепить систему ПРО

США работают с Израилем над тем, чтобы укрепить израильскую систему ПРО, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По его словам, Вашингтон "усиливает поддержку", передавая вооружение для ПРО, а также - боеприпасы.

Также стороны продолжают обсуждение того, что может понадобиться Израилю в дальнейшем для защиты от ракетных обстрелов из Газы.