США намерены помочь Израилю укрепить систему ПРО

США работают с Израилем над тем, чтобы укрепить израильскую систему ПРО, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По его словам, Вашингтон "усиливает поддержку", передавая вооружение для ПРО, а также - боеприпасы.
Также стороны продолжают обсуждение того, что может понадобиться Израилю в дальнейшем для защиты от ракетных обстрелов из Газы.
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