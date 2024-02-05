Министр обороны Израиля обсудил с советником Байдена дипломатическое решение кризиса с Хезболлой

Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре с советником президента США по энергетическим вопросам Амосом Хохштейном выразил готовность решить кризис на границе с Ливаном дипломатическими методами, сообщает в воскресенье The Times of Israel.
"Мы готовы решить этот кризис дипломатическими методами. Тем не менее, мы готовы и к любым другим сценариям", - заявил Галант.
Встреча с Хохштейном состоялась в Тель-Авиве. Он задействован в "челночной дипломатией" между Израилем и Ливаном для предотвращения эскалации конфликта.
В свою очередь, израильское телевидение передает, что Хохштейн "подал сигналы" о возможном дипломатическом решении, в рамках которого "Хезболла" может отодвинуть свои силы от границы с Израилем.
После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.
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