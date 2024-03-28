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Около 10 ракет было запущено в сторону Израиля с территории Ливана

По меньшей мере 10 ракет были запущены в сторону населенного пункта Шломи на севере Израиля со стороны Ливана, сообщает в четверг The Times of Israel.

Израильская система ПРО "Железный купол" смогла перехватить девять из запущенных ракет, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Также в ЦАХАЛ отметили, что израильские военные провели артиллерийский обстрел пусковых площадок.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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