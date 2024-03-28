Около 10 ракет было запущено в сторону Израиля с территории Ливана

По меньшей мере 10 ракет были запущены в сторону населенного пункта Шломи на севере Израиля со стороны Ливана, сообщает в четверг The Times of Israel.
Израильская система ПРО "Железный купол" смогла перехватить девять из запущенных ракет, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Также в ЦАХАЛ отметили, что израильские военные провели артиллерийский обстрел пусковых площадок.
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