Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети руками агентуры западных спецслужб

Массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины, с участием западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.

"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.

"Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа - ИФ) и их семьи? Кстати говоря, это титульная нация в Дагестане", - отметил Путин.