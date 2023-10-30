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Регион 30.10.2023 22:43

Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети руками агентуры западных спецслужб

Массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины, с участием западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.

"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.

"Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа - ИФ) и их семьи? Кстати говоря, это титульная нация в Дагестане", - отметил Путин.

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Тэги: ПУТИН, ДАГЕСТАН, БЕСПОРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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