Британская компания bp назначила Эльяра Алиева новым региональным вице-президентом по юридическим вопросам.
«Эльяр Алиев с 1 ноября станет новым вице-президентом bp по региону Азербайджана, Грузии и Турции (АГТ) по юридическим вопросам. На этой должности Алиев станет членом руководящего состава bp по региону АГТ и главой регионального юридического департамента, расположенного в Азербайджане и Грузии», - говорится в сообщении BP-Azerbaijan.
На новой должности Алиев сменит Ивона МакАлистера, возвращающегося в Великобританию, и станет первым азербайджанцем, назначенным руководителем юридической сферы bp в Азербайджане.
Алиев имеет более, чем 23-летний юридический опыт работы в нефтегазовом секторе. Он начал работать в бакинском офисе bp в 2009 году и на начальном этапе оказывал поддержку операциям на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Позже он возглавлял региональную геологоразведочную работу bp, в том числе юридическую работу по подписанию и реализации соглашений о разделе продукции по структуре Шафаг-Асиман, мелководью Абшеронского архипелага и разведочному блоку D230.
В 2013 году Алиева направили в центральный юридический отдел bp в Лондоне, где он поддерживал геологоразведочные работы компании в новых странах по всему миру. С 2018 года Алиев возглавляет юридическую поддержку проектов «Шах-Дениз» и «Южный газовый коридор».
До bp Алиев работал в компании Nobel Oil (сейчас Nobel Energy, входит в NEQSOL Holding). В этой организации он руководил юридическими вопросами группы компаний, работающих в различных отраслях, таких как нефтесервис, проектирование и строительство, а также телекоммуникации.
Алиев получил степень магистра (с отличием) на факультете международного права и международных отношений Бакинского государственного университета. Он также является выпускником юридической школы Университета BPP (Великобритания).
Н.Аббасова
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