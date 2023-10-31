ГТК Азербайджан и ФТС РФ подписали соглашение по ликвидации последствий непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска транспортных средств на границе

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Федеральная таможенная служба России подписали соглашение «О взаимном сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации последствий непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска транспортных средств на азербайджано-российской государственной границе».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГТК, соглашение подписано в Москве в ходе встречи председателя ГТК Азербайджана Шахина Багирова и исполняющего обязанности руководителя ФТС России Руслана Давыдова.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по расширению возможностей транспортного коридора Север-Юг, упрощению и ускорению процессов пересечения границ и вопрос «упрощенного таможенного коридора».
Также были обсуждены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и обмена информацией между таможенными органами двух стран.
Б.Рустамбеков
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