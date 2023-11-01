Глава МИД ФРГ посетит Азербайджан и Армению

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства в Берлине.

По его словам, визит в Армению запланирован на 3 ноября, в Азербайджан – на 4 ноября.

«Германия выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе", - сказал представитель МИД ФРГ.

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