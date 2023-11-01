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Регион 01.11.2023 17:22

Глава МИД ФРГ посетит Азербайджан и Армению

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства в Берлине.

По его словам, визит в Армению запланирован на 3 ноября, в Азербайджан – на 4 ноября.

«Германия выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе", - сказал представитель МИД ФРГ.

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Тэги: БЕРБОК, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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