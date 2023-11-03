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Спикер Палаты представителей США обещает вскоре рассмотреть запрос Байдена о финансировании помощи Украине

Вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Украине нужно будет рассмотреть в Конгрессе США после решения аналогичной проблемы с военной помощью Израилю, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

"Скоро мы займёмся вопросом Украины. Он будет следующим", - приводят его слова американские СМИ. В настоящее время в палате представителей обсуждают вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Израилю. СМИ отмечают, что у палаты представителей и сената разные позиции по тому, на каких условиях нужно выделять эту помощь. Поэтому не исключено, что на поиски компромисса уйдёт время.

Кроме того, Джонсон предупредил, что не согласен рассматривать вопрос о финансировании помощи Киеву, если одновременно с этим не будут выделены средства для защиты границ США от наплыва нелегальных мигрантов.

"Это вопрос принципа: если мы помогаем Украине с ее границами, то не можем игнорировать те проблемы, которые видим на границе самих США", - сказал спикер.

В сообщениях подчёркивается, что в конгрессе, возможно, будут разногласия и по этому предложению: контролирующие палату представителей республиканцы спорят, сколько именно нужно выделять средств на Украину и нужно ли это делать вообще. Демократы, удерживающие большинство в сенате, со своей стороны, намерены поддерживать позицию Белого дома по этому вопросу.

Ранее администрация Байдена запросила около $60 млрд на помощь Киеву.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА


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