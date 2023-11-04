АЖД потратит 1,7 млн манатов в рамках цифровизации железных дорог

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) направит свыше 1,7 млн манатов на покупку продукции «Microsoft» в рамках проекта цифровизации железных дорог. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ООО «BUZ TECH». Сумма договора составляет 1 млн 730 тыс. 975,04 манатов. Н.Аббасова

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